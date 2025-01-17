Поэтому бой может состояться, только если Тайсон Фьюри решит вернуться. Однако Турки Аль аш-Шейх нашел нового соперника ЭйДжею, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кто будет драться с Джошуа

Глава Главного управления по вопросам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, с кем может провести бой Энтони Джошуа. Функционер отметил, что это будет топовый бой.

Я хочу видеть бой между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Если Тайсон Фьюри сейчас недоступен, то почему бы Джошуа не подраться против Уайлдера,

– сказал Аль аш-Шейх.

Саудовский чиновник также поделился планами относительно других боев. Турки отметил, что хочет организовать поединок между Мартином Баколе и Аджагбой, а также он хочет видеть бой в Африке между Баколе и Джошуа.

Напомним, что Энтони Джошуа в последний раз выходил в ринг против Даниэля Дюбуа 21 сентября 2024 года. Тогда ЭйДжей потерпел сокрушительное поражение от "Динамита", который в пятом раунде отправил соотечественника в нокаут.