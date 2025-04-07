Назван топ-10 самых богатых боксеров в истории: сколько заработал Усик

Издание GiveMeSport обнародовало рейтинг самых богатых боксеров в истории. В первой десятке свою позицию получил украинский непобедимый боксер Александр Усик.

Первую позицию рейтинга британского издания GiveMeSport с большим отрывом занял непобедимый боксер из Великобритании Флойд Мейвезер. Его состояние составляет 400 миллионов долларов. За свою карьеру Мейвезер победил во всех 50-ти боях (27 – нокаутом), сообщает 24 Канал.

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Топ-10 самых богатых боксеров

Вторую позицию и на 100 миллионов меньше Мейвезера получил легендарный Джордж Форман – 300 миллионов. Топ-3 самых богатых боксеров в истории замыкает звездный мексиканец Сауль "Канело" Альварес – 250 миллионов долларов.

Сразу за пределами тройки самых богатых разместились Мэнни Пакьяо и Оскар Де Ла Хойя – 220 и 200 миллионов соответственно.

А вот шестое заслуженное место получил непобедимый украинец Александр Усик – 165 миллионов долларов.

К слову. Александр Усик занял вторую позицию в рейтинге самых сексуальных боксеров, который возглавил Энтони Джошуа.

За спиной украинца расположился его бывший соперник, который в начале 2025-го года в очередной раз попрощался с боксом, Тайсон Фьюри (146 миллионов). Восьмую строчку занял Леннокс Льюис (120 миллионов).

Также 120 миллионов долларов за свою карьеру заработал Шугар Рэй Леонард. А десятку самых богатых замкнул боксер-блогер Джейк Пол, который в ноябре 2024-го года победил культового Майка Тайсона – ровно 100 миллионов.

Отметим, что в текущем году Усик может еще больше обогатить свой карман. Александр может провести реванш с Даниэлем Дюбуа или защитить пояс WBO в бою против Джозефа Паркера.