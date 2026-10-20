О своем выборе он сообщил в аккаунте в социальной сети X. Каноббио отдельно подчеркнул, что составлял рейтинг без Усика, поэтому отсутствие украинца не свидетельствует о недооценке его достижений.

Кто вошел в пятерку лучших супертяжеловесов

Возглавил список Дюбуа. Британский боксер дважды встречался с Усиком на профессиональном ринге и оба раза проиграл досрочно: в девятом раунде первого поединка 2023 года и в пятом раунде реванша 2025 года.

Второе место Каноббио отдал непобедимому немцу Кабаелу, третье – хорвату Хрговичу. Четвертое место занял кубинец Санчес, а замыкает пятерку молодой британский боксер Итаума.

Как выступают боксеры из рейтинга

У лидеров рейтинга в супертяжелом весе разные достижения на профессиональном ринге. На счету Дюбуа 24 победы, три поражения и 23 нокаута. 17 октября британец защитил титул WBO, одолев Фабио Уордли техническим нокаутом во втором раунде реванша.

Кабаел до сих пор не знает поражений в профессиональном боксе. У немца 27 побед, 19 из которых он одержал нокаутом.

Хорват Хргович выиграл 21 бой, проиграл лишь один и 16 раз нокаутировал соперников. Единственное поражение он потерпел от Дюбуа в 2024 году.

Кубинец Санчес записал на свой счет 26 побед, одно поражение и 19 нокаутов. Он продолжает карьеру в США и остается в числе боксеров, претендующих на чемпионские титулы.

Итаума имеет 14 побед и одно поражение, причем 12 его поединков завершились нокаутом. Первую неудачу на профессиональном уровне британец потерпел в августе, когда уступил Хрговичу в девятом раунде.

Что происходит в карьере Усика

В июне Усик освободил все чемпионские пояса в супертяжелом весе. Украинец объяснил это желанием дать молодому поколению боксеров возможность побороться за титулы.

До этого, в мае, Усик провел поединок против кикбоксера Рико Верховена в Египте и одержал победу.

Украинец также заявлял о намерении провести еще один бой перед завершением профессиональной карьеры. Среди возможных соперников рассматривали Деонтея Уайлдера, однако переговоры не дали результата. Среди других вариантов называли третий бой с Тайсоном Фьюри или трилогию с Даниэлем Дюбуа.