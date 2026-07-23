Кличко и близко не стоит: какой рекорд Усика никто не может побить

Александр Усик переписал историю бокса и стал одним из самых успешных спортсменов мира. 39-летний украинец установил ряд рекордов, побить которые вряд ли кому-то удастся.

Одним из достижений Усика является то, как быстро он стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Для этого Александру понадобилось всего три боя, сообщает 24 Канал.

Какой рекорд у Усика

В октябре 2019 года украинец дебютировал в супертяжелом весе уверенной победой над ветераном Чаззом Уизерспуном. Соперником Усика должен был стать Тайрон Спонг, однако голландец накануне поединка провалил допинг-тест.

Через год Усик вернулся на ринг и в напряженном поединке одолел британца Дерека Чисору. А уже в сентябре 2021 года Александр получил шанс стать чемпионом мира, встретившись с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа.



Александр Усик с чемпионскими поясами / Фото Getty Images

Непобедимый украинец победил "Эй-Джея" решением судей и лишил британца чемпионских поясов. Таким образом, Усик завоевал звание чемпиона мира в супертяжелом весе всего за три поединка.

Для сравнения – Виталий Кличко завоевал свой первый чемпионский пояс в 25-м бою на профессиональном ринге, тогда как его младший брат Владимир сделал это в 36-м поединке.

Интересно, что самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе до сих пор остается Майк Тайсон, который завоевал титул в 20 лет. Однако "Железный Майк" потратил на завоевание пояса 28 боев.



Усик и Джошуа / Фото Getty Images

Стоит отметить, что бой против Джошуа стал для Усика 19-м на профессиональном ринге. Александр довольно быстро получил шанс сразиться за чемпионские титулы в супертяжелом весе, ведь у него была успешная карьера в первом тяжелом весе.

В частности, он стал первым абсолютным чемпионом мира в истории Украины, объединив все четыре пояса. Именно репутация одного из лучших боксеров планеты и работа промоутера Александра Красюка позволили Усику довольно быстро получить бой с Джошуа.

Напомним, рекорд Усика едва не был побит, когда звездный украинец дрался против Рико Верховена в Гизе. Для голландца это был всего лишь второй бой на профессиональном ринге. Рико был близок к победе, однако уступил техническим нокаутом в 11-м раунде.



Усик – Верховен / Фото Getty Images

Таким образом, он упустил шанс стать первым в истории боксером, завоевавшим чемпионский титул за два боя. На данный момент рекорд принадлежит тайцу Сенсаку Муангсурину и украинцу Василию Ломаченко, которые становились чемпионами мира в третьем бою.