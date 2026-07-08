На протяжении десятилетий американский боксер оставался единственным чемпионом в супертяжелом весе, завершившим карьеру с безупречным рекордом – 49 побед и ни одного поражения. Теперь Усик стоит на пороге вступления в этот "элитный клуб", сообщает 24 Канал.

Если после своего последнего боя украинец сохранит "ноль" в графе поражений, Александр закрепит свое место рядом с Рокки как один из двух чемпионов в супертяжелом весе в истории бокса, завершивших карьеру непобежденными.



Рокки Марчиано / Фото AP

Карьера Марчиано длилась в 1947–1955 годах, и за этот период он одержал 43 досрочные победы. 39-летний Усик, дебютировавший в профессиональном боксе в 2013 году, на данный момент провел 25 поединков, 16 из которых завершил досрочно.

Что интересно, у американца 241 раунд на профессиональном уровне, тогда как у украинца – 217.

Своими достижениями Усик давно превзошел Виталия и Владимира Кличко, в частности, когда трижды стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Легендарные братья стали первыми украинскими чемпионами мира в супертяжелом весе, но не смогли пройти карьеру без поражений.



Виталий и Владимир Кличко / Фото Getty Images

В активе Виталия две досадные неудачи в боях против Криса Берда и Леннокса Льюиса. Его младший брат пять раз покидал ринг в статусе проигравшего: поражения от Роса Пьюритти, Корри Сандерса, Леймона Брюстера, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Напомним, в июне Усик сдал свои чемпионские титулы WBC, WBA и IBF, оставив себе только пояс престижного журнала The Ring. Боксер пока не заканчивает карьеру, ведь планирует провести как минимум один поединок.

Как сообщил The Ring, соперником украинца должен стать экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер. По данным источника, стороны ведут переговоры о бое в США в конце этого года.