Протягом десятиліть американський боксер залишався єдиним чемпіоном у надважкій вазі, який завершив кар'єру з бездоганним рекордом 49 перемог і жодної поразки. Тепер Усик стоїть на порозі вступу до цього "елітного клубу", повідомляє 24 Канал.

Якщо після свого останнього бою українець збереже "нуль" у графі поразок, Олександр закріпить своє місце поряд із Рокі як один із двох чемпіонів у надважкій вазі в історії боксу, які завершили кар'єру непереможеними.



Роккі Марчіано / Фото AP

Кар'єра Марчіано тривала у 1947 – 1955 роках і за цей період він здобув 43 дострокові перемоги. 39-річний Усик, який дебютував у профі у 2013 році, наразі провів 25 поєдинків, з яких 16 завершив достроково.

Що цікаво, американець має 241 раунд на професійному рівні, тоді як українець – 217.

Своїми досягненнями Усик давно перевершив Віталія та Володимира Кличків, зокрема, коли тричі став абсолютним чемпіоном світу з боксу. Легендарні брати стали першими українськими чемпіонами світу у надважкій вазі, але не змогли пройти кар'єру без поразок.



Віталій і Володимир Клички / Фото Getty Images

У пасиві Віталія дві прикрі невдачі у боях проти Кріса Берда та Леннокса Льюїса. Його молодший брат 5 разів покидав ринг у статусі переможеного: поразки Росу П'юрітті, Коррі Сандерсу, Леймону Брюстеру, Тайсону Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у червні Усик звільнив свої чемпіонські титули WBC, WBA та IBF, залишивши тільки пояс престижного журналу The Ring. Боксер ще не завершує кар'єру, адже планує провести щонайменше один поєдинок.

Як повідомив The Ring, суперником українця повинен стати ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер. За даними джерела, сторони ведуть переговори про бій у США пізніше цього року.