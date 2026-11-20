Возвращение Александра Усика в первую тяжелую весовую категорию ради поединка с Дэвидом Бенавидесом повлияло на планы других боксеров. По мнению Тимоти Брэдли, именно стремление опередить украинца и получить бой с Бенавидесом могло стать причиной отмены поединка Джея Опетаи с Деонтеем Уайлдером.

Чемпион Zuffa и The Ring Опетая отказался от боя с Уайлдером, запланированного на 11 декабря в рамках андеркарда вечера Фьюри – Джошуа. Причиной назвали травму руки, однако Брэдли усомнился в этой версии, о чем рассказал на своем ютуб-канале.

Как возвращение Усика в крузервейт повлияло на бокс

По мнению эксперта, команда австралийца поняла, что рисковать в супертяжелом весе больше нет смысла, потому что главные бои и большие деньги теперь сосредоточены в крузервейте из-за возвращения Усика.

Они поняли, что Бенавидес на самом деле собирается попытаться договориться о бое с Усиком. С Усиком, ребята! Усик спускается в крузервейт. Поэтому нет смысла подниматься в супертяжелый вес, когда все действительно большие бои и самые серьезные противостояния будут проходить в тяжелом весе. Для меня это логично,

– заявил Брэдли.

Экс-чемпион мира призвал Опетаю не терять времени и требовать поединка с обладателем поясов WBA и WBO Бенавидесом до того, как в дело вступит украинский чемпион.

Джей, брат, тебе нужно добыть бой с Бенавидесом раньше, чем он встретится с Усиком. Тебе нужно делать все, чтобы выйти именно на этот поединок. Ты должен кричать: "Я хочу бой с Бенавидесом!" Потому что, насколько я помню, я не видел, чтобы Усик выходил на ринг и бросал тебе вызов,

– сказал он.

Брэдли также добавил, что бой с непредсказуемым нокаутером Уайлдером был слишком рискованным шагом для Опетаи, а в историю с травмой руки он поверит только тогда, когда увидит медицинские доказательства.

Ситуация в дивизионе

Несколько недель назад Усик заявил о намерении вернуться в тяжелую весовую категорию ради поединка с Бенавидесом, который уже 5 декабря проведет объединительный бой за три чемпионских титула против обладателя пояса WBC Михала Чесляка.

Между тем Опетая свой последний бой провел в сентябре, одержав победу техническим нокаутом над Ноэлем Микаеляном.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль сообщал, что австралиец отказался от боя с Уайлдером из-за финансовых разногласий.