Андрей Синегупов поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Легендарный украинский экс-боксер назвал победителя мегафайта года, сообщает 24 канал со ссылкой на vRinge.

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Прогноз от Синегупова

Первый обладатель титула в истории независимой Украины считает, что Александр Усик во второй раз победит Даниэля Дюбуа. Андрей Синегупов отметил, что реванш будет отличаться от первого поединка.

По его мнению, этот раз Усик более уверенно победит Дюбуа. Легендарный украинский экс-боксер отметил, что британец не имеет шансов.

Я думаю, что у Дюбуа шансов нет, и второй бой будет отличаться от первого тем, что Александр увереннее победит Дюбуа. Сейчас я вообще не вижу боксера, который мог бы победить Александра Усика. Он растет с каждым боем, он недосягаем сейчас,

– сказал Синегупов.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата боя 19 июля 2025 года.

Ранее Теренс Кроуфорд назвал победителя реванша Усик – Дюбуа. Ответ звездного боксера был лаконичен.