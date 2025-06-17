"Не делает его легендой": чемпион мира разнес боксерское наследие Ломаченко

Василий Ломаченко недавно объявил о завершении карьеры. Уход "Матрицы" вызвал неоднозначную реакцию в боксерском сообществе.

Ричардсон Гитчинс высказался о Василии Ломаченко. Чемпион мира в полусреднем весе не считает боксера легендарным, сообщает 24 канал со ссылкой на Cigar Talk.

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Гитчинс о Ломаченко

Ричардсон Гитчинс заявил, что у Василия Ломаченко не побеждал сильных боксеров. Поэтому "Матрицу" сложно назвать легендарным боксером.

Единственный сильный боец, по мнению Гитчинса, которого одолел Ломаченко, это Гэри Расселл. Остальных Василий не смог одолеть за свою карьеру.

Он победил Педрасу, которого перед этим нокаутировал Дэвис. Это не делает его легендой, при всем уважении к его карьере,

– сказал Гитчинс.

Напомним, что Василий Ломаченко был чемпионом мира в трех весовых категориях. За свою карьеру "Матрица" одержал 18 побед и потерпел три поражения.

Ранее Роберт Гарсия объяснил, почему Василий Ломаченко легендарный боксер. Тренер считает, что таких, как "Матрица" трудно найти.