"Никакого сравнения": американец назвал боксера, который может нанести Усику первое поражение

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Риддик Боуи поделился своим мнением о гипотетическом поединке между Александром Усиком и легендарным Эвандером Голифилдом. Украинского боксера называют одним из сильнейших представителей своего поколения.

В 2024 году Усик дважды завоевал статус абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, победив Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. В том же году он повторил уникальное достижение Голифилда – стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Об этом сообщает Seconds Out Boxing.

Эвандер Голифилд победил бы Александра Усика

Голифилд, в свою очередь, вошел в историю как первый боксер, завоевавший звание абсолютного чемпиона мира как в первом тяжелом, так и в супертяжелом весе.

В интервью TruSchoolSports Боуи без колебаний отдал предпочтение своему бывшему сопернику. По словам легендарного американца, в противостоянии Голифилда и Усика "никакого сравнения" нет.

Никакого сравнения. Эвандер Голифилд. Посмотрите, какой он маленький, и если бы вы свели его с кем-то из них – Усиком или Фьюри, – как думаете, что бы произошло? Вы бы поставили на Голифилда. Почему? Потому что они не работают в клинче, большие парни вообще этого не делают,

– сказал он.

Боуи также вспомнил мощный левый боковой Голифилда, который в свое время отправил его в нокдаун.

Голифилд все равно нашел бы возможность попасть – вероятно, левым боковым, и этим ударом он бы вас нокаутировал. Я был удивлен тем левым боковым, которым он отправил меня в нокдаун,

– отметил спортсмен.

Напомним, за свою карьеру Голифилд четыре раза становился чемпионом мира в супертяжелом весе. Последний профессиональный бой он провел в 2011 году против датчанина Брайана Нильсена, завершив карьеру с рекордом 44 победы, 10 поражений и 2 ничьи.