В минувшее воскресенье в боксерском мире произошла невосполнимая потеря. Умер легенда Британии и бокса Рикки Хаттон.

На момент смерти Хаттону, которого часто называли "Киллер", было всего 46 лет. Тедди Атлас прокомментировал трагическое событие, сообщает 24 канал со ссылкой на интервью известного тренера для Sky Sports.

Что сказал Атлас о смерти Хаттона?

Американский тренер отметил, что в боксе ринг считают храмом правды, а Рикки Хаттон был наиболее честным боксером в этом плане, который отдавал всего себя на ринге.

Тедди Атлас подчеркнул, что Рикки Хаттон был всем чего желает фанат бокса. А также был примером для тех, кто ведет маленькую борьбу внутри себя, ведь "Киллер" имел большую волю и сердце.

Когда раздавался гонг, он двигался вперед, он шел на ближнюю, он бил по телу, он пытался сломать тебя, забрать твою волю, забрать твой кислород. Кроме того, что это было великолепное зрелище для болельщиков, это позволило им сказать: "Когда ты решительный, когда это для тебя важно, когда ты упорно работаешь, тебе не нужно быть самым быстрым, тебе не нужно быть самым ловким в мире. Все, что тебе нужно, – это быть очень решительным, как Рикки Хаттон,

– сказал Атлас.

Напомним, что Рикки Хаттон должен был вернуться в профессиональный бокс в декабре 2025 года. 46-летний "Киллер" должен был встретиться в очном противостоянии с с Эйсой Аль Дахом в Дубае – 2 декабря.

Как умер Рикки Хаттон?