В опросе фигурировали имена сразу двух топовых украинских боксеров. Речь идет о Владимире Кличко и Александре Усике, информирует 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Кто смог бы одолеть Формана по мнению Гаттона?

В этом опросе для Рикки Гаттона победил боксер из Крыма. Легендарный экс-боксер выбирал победителя в четырех импровизированных боях. В трех из них был упомянут Джордж Форман. По мнению Гаттона, старейший чемпион мира взял бы верх над Ленноксом Льюисом, Тайсоном Фьюри и Владимиром Кличко.

Зато Гаттон уверен, что Формана мог бы одолеть Александр Усик. Именно украинцу Рикки отдал предпочтение в импровизированном противостоянии.

Кто такой Рикки Хаттон?

46-летний бывший боксер из Великобритании, который в 2005 году был лучшим бойцом по версии авторитетного журнала The Ring.

Был чемпионом мира в первом среднем весе.

Дебютировал на профи-ринге в 1997-м, когда победил земляка Колина Маколи.

С тех пор Хаттон провел в профессионалах 48 боев, в которых оформил 45 побед (32 – нокаутом), потерпев 3-х поражений.

