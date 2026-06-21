Американский боксер высказался о перспективах Верховена в профессиональном боксе

После боя с украинцем Александром Усиком Рико Верховен стал одним из самых обсуждаемых спортсменов. Активно обсуждают его будущее в профессиональном спорте, ожидания от него и общую оценку его выступления против Усика.

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший поделился своим мнением о перспективах нидерландского кикбоксера в профессиональном боксе и его потенциальных шансах в борьбе за чемпионский титул. Об этом сообщает Boxing News.

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Что Джонс-младший сказал о Верховене?

По словам Джонса, в таких разговорах ключевую роль играют стили боя, которые могут кардинально повлиять на исход поединков.

"Может ли Рико завоевать титул чемпиона мира? Надо помнить, что стили определяют ход боев. На мой взгляд, Александр Усик никогда не был самым взрывным панчером, но он великолепный боксер. Тайсон Фьюри также никогда не был самым взрывным панчером, но он тоже великолепный боксер", – отметил он.

В то же время Джонс подчеркнул, что у других топовых боксеров значительно большая ударная сила, что может стать серьёзным испытанием для спортсменов, переходящих из кикбоксинга.

А вот такие ребята, как Даниэль Дюбуа, Энтони Джошуа, Мозес Итаума – эти бойцы умеют бить. Поэтому они проверят, что именно может выдержать Верховен,

– добавил экс-чемпион.

Джонс подытожил, что не может гарантировать успех Верховена на уровне чемпиона мира.

Я не буду просто гарантировать, что он сможет завоевать титул, потому что разные стили создают разные поединки,

– резюмировал он.

Чем Верховен удивил в бою с Усиком?

Нидерландский кикбоксер потряс мир бокса, навязав свое доминирование и даже выйдя вперед по оценкам судей в бою против Усика, который состоялся у пирамид Гизы в Египте.

Будучи аутсайдером и проводя лишь свой второй профессиональный бой в боксе, "король кикбоксинга" сумел устроить действующему чемпиону чрезвычайно сложный и конкурентный поединок. Вопреки ожиданиям осторожного старта, голландец с первых раундов взял центр ринга под контроль, выглядел значительно активнее Усика, заставил украинца боксировать вторым номером и регулярно пропускать мощные удары.

Тем не менее украинец всё же одержал победу в этом поединке техническим нокаутом за секунду до окончания 11-го раунда.