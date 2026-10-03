Британский боксер назвал, кого бы победил Верховен

Британский боксер Дерек Чисора высказался о возможном поединке между двумя известными бойцами. Он прокомментировал потенциальный поединок чемпиона мира по версии IBF Филипа Хрговича и нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

По его мнению, в таком противостоянии преимущество было бы на стороне Верховена. Об этом сообщает Boxing News 24/7.

Кто мог бы проиграть Верховену

Британец также прокомментировал победу Хрговича над Мозесом Итаумой.

Хргович проиграл бы этот бой. Мозеса Итауму не побили, он проиграл сам себе. Не было того, что Итаума вышел с ринга разбитым – он просто устал. Хргович сильно уступал по раундам, он даже не мог попасть. Тот (Мозес, ред. 24 Канал) просто устал. Итаума не выходил с ринга с мыслью: "О боже, меня разгромили",

– сказал Чисора.

В августе Хргович одержал одну из главных побед в своей карьере, нокаутировав Итауму в девятом раунде. Благодаря этому хорват завоевал вакантный титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе. Сам Хргович уже заявлял о желании провести реванш с Итаумой.

В то же время обязательным претендентом на титул IBF является кубинский боксер Фрэнк Санчес.

Верховен в мае провел второй бой в профессиональном боксе, согласившись на масштабный поединок против украинца Александра Усика. Бой состоялся в рамках шоу Glory in Giza под открытым небом на фоне пирамид в Гизе и завершился победой Усика техническим нокаутом в 11-м раунде.

После этого у Верховена на счету 1 победа и 1 поражение на профессиональном ринге, тогда как рекорд Хрговича составляет 21 победа и одно поражение, 16 побед нокаутом.