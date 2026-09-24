Об этом хорватский боксер рассказал в комментарии для издания The Ring. Организация такого поединка вновь поднимает вопрос о том, обязательном претенденте по версии IBF – кубинце Фрэнке Санчесе.

Пояс IBF и ситуация с обязательным претендентом

Ранее Санчес уже соглашался уступить место, чтобы Хргович смог провести чемпионский бой против Мозеса Итаумы. Хргович не исключает, что кубинцу придется сделать это повторно.

В боксе возможно все. Санчес – обязательный претендент, но если ему придется снова уступить место за отступные, и если мы договоримся финансово, думаю, мы открыты для любых вариантов,

– отметил чемпион.

Желание Турки Аль-аш-Шейха и нехватка времени

Идея организовать этот бой принадлежит главе Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-аш-Шейху. Противостояние Хрговича и Верховена входит в его список из семи приоритетных поединков, которые он стремится организовать.

Сам Хргович признает, что времени на подготовку крайне мало, однако хорошие финансовые условия могут решить все.

Ходили слухи, что Турки хочет устроить мне бой с Рико Верховеном в андеркарде Фьюри – Джошуа. Конечно, мне бы этого хотелось, я в деле. Времени, правда, мало – пришлось бы уже вот-вот отправляться в тренировочный лагерь. Но если мы заключим выгодную сделку – думаю, я это сделаю,

– сказал он.

Предыдущие поединки бойцов

Хргович свой последний бой провел 29 августа в Лондоне, где произвел громкую сенсацию, нанеся первое поражение 21-летнему британскому спортсмену Итауми.

Верховен в последний раз выходил на боксерский ринг 23 мая. В рамках грандиозного шоу Glory in Giza на фоне египетских пирамид голландец уступил украинцу Александру Усику техническим нокаутом в 11-м раунде.