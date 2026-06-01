Стейтем знает, что я хочу сниматься в фильмах, – Верховен

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен 23 мая в Египте встретился на ринге с украинским боксером Александром Усиком. Он провел хороший поединок, но в итоге уступил.

Верховен рассказал, как познакомился с голливудским актером Джейсоном Стейтемом. Актер помог ему организовать бой против Усика, сообщает Boxingscene.

Как Верховен познакомился со Стейтемом?

По словам бойца, их первая встреча состоялась в Лондоне. Друзья Верховена из каскадерской команды 87Eleven работали над фильмом "Пчеловод". Они узнали, что кикбоксер находится в городе, и пригласили его на съемочную площадку. Каскадеры отметили, что Стейтем является большим поклонником боевых искусств и будет рад знакомству.

Я пришел. Джейсон такой: "О боже, Рико, ты здесь!". А я ему: "О, так, и ты здесь, я твой горячий поклонник",

– вспоминает Верховен.

Спортсмен и актер быстро нашли общий язык и обменялись номерами телефонов. С тех пор они регулярно поддерживают связь. Верховен посещал Стейтема на съемках, а актер приходил болеть за кикбоксера на его поединки.

Также Рико добавил, что Стейтем знает о его желании строить карьеру в кино.

Кроме дружеской поддержки, актер помог бойцу в спортивной сфере. Именно Стейтем организовал для Верховена большой боксерский поединок против украинца Усика. Кикбоксер отметил, что этот жест имел для него огромное значение.

Что известно о Верховене в кино?

В течение многих лет он тренируется в боксерском лагере Питера Фьюри, дяди Тайсона Фьюри. Кроме бокса, в его активе есть победный поединок в смешанных единоборствах (ММА).

Верховен сыграл главную роль в боевике "Черный лотос" и принял участие в сиквеле популярного криминального экшена "Охота на воров 2". Кроме того, он появлялся в эпизодических боевых ролях, в частности во франшизе "Кикбоксер" и работал вместе с Жан-Клодом Ван Даммом.

Был ли Стейтем на бою Усик – Верховен?

Голливудский актер Джейсон Стейтем посетил бой между украинским боксером Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Грандиозное шоу "Glory in Giza" прошло в ночь с 23 на 24 мая в Египте, прямо возле пирамид в Гизе. Стейтем приехал на событие вместе с женой, супермоделью Рози Хантингтон-Уайтли, и они наблюдали за поединком с первых рядов.