"У него не самый сильный удар": Верховен сравнил Усика со своим экс-соперником

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен 23 мая провел бой против украинского боксера Александра Усика в Египте возле пирамид Гизы. В этой встрече он потерпел поражение в 11 раунде, буквально за секунду до финального гонга.

После боя Верховен поделился своими впечатлениями от мощности ударов абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом он рассказал в интервью TalkSport.

Как Верховен оценил удары Усика?

Он отметил высокий бойцовский интеллект украинца, однако заявил, что в его карьере были соперники с гораздо более мощным ударом.

Он очень техничный и умный боец, и у него хорошая сила удара. Ничего сумасшедшего, но Усик имеет удар. Впрочем, у него не самый сильный удар, с которым я когда-либо сталкивался,

– заявил кикбоксер.

По словам Верховена, самый болезненный удар в его карьере нанес его легендарный земляк Сэмми Схилт, бывший нидерландский кикбоксер, каратист и боец MMA. Рико подчеркнул, что Схилт был "большим парнем с большой силой" и бил гораздо жестче украинского чемпиона.

Как прошла встреча Верховена с Усиком?

Усик одержал победу над Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде и успешно сохранил чемпионские титулы WBC, WBA, IBF и The Ring в супертяжелом весе. Поединок состоялся в ночь на 24 мая в Гизе на фоне знаменитых пирамид.

Этот бой стал одним из самых сложных и напряженных в карьере украинца. Верховен, которого перед поединком считали явным аутсайдером, удивил болельщиков агрессивной и уверенной манерой ведения боя. До момента остановки встречи голландец имел преимущество на судейских записках.

Однако в 11-м раунде силы начали покидать Верховена. Усик резко повысил темп и точным прямым ударом отправил соперника в нокдаун. Хотя нидерландец сумел подняться, после возобновления поединка украинец немедленно перешел в решающее наступление. Прижав оппонента к канатам, он нанес серию непрерывных ударов, заставив рефери досрочно завершить бой за секунду до финального гонга.