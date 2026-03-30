Усика ждут проблемы: соперник украинца одним видео шокировал за два месяца до боя

Александр Усик 23 мая проведет следующий бой против известного кикбоксера Рико Верховена. За менее чем два месяца до поединка нидерландец ошеломил болельщиков.

36-летний Верховен решил в соцсетях показать свой вес. Сейчас кикбоксер весит 125,9 килограмма.

Какой вес Рико Верховена?

По этому параметру Верховен серьезно превосходит Усика. 39-летний украинец показал свой максимальный вес перед реваншем с Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Тогда бывший абсолютный чемпион мира весил 103,1 килограмма.

Какой вес и форма Рико Верховена: смотрите видео

Что интересно, сейчас Верховен весит почти как Тайсон Фьюри перед реваншем с Усиком в декабре 2024 года. Тогда на официальном взвешивании "Цыганский король" показал вес 127,4 килограмма.

