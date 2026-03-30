Новости бокса Усика ждут проблемы: соперник украинца одним видео шокировал за два месяца до боя
30 марта, 20:23
Михаил Гема
Основные тезисы
  • Кикбоксер Рико Верховен весит 125,9 килограмма перед поединком с Александром Усиком.
  • Верховен превосходит Усика по весу, поскольку Усик весил 103,1 килограмма перед реваншем с Даниэлем Дюбуа.

Александр Усик 23 мая проведет следующий бой против известного кикбоксера Рико Верховена. За менее чем два месяца до поединка нидерландец ошеломил болельщиков.

36-летний Верховен решил в соцсетях показать свой вес. Сейчас кикбоксер весит 125,9 килограмма.

Какой вес Рико Верховена?

По этому параметру Верховен серьезно превосходит Усика. 39-летний украинец показал свой максимальный вес перед реваншем с Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Тогда бывший абсолютный чемпион мира весил 103,1 килограмма.

Что интересно, сейчас Верховен весит почти как Тайсон Фьюри перед реваншем с Усиком в декабре 2024 года. Тогда на официальном взвешивании "Цыганский король" показал вес 127,4 килограмма.

Что известно о следующем бое Усика?

  • Поединок между Усиком и Верховеном официально состоится 23 мая в Гизе. Украинский боксер проведет защиту титула WBC, который получил в бою против Тайсона Фьюри.

  • После встречи с Верховеном чемпион мира планировал провести два боя до завершения карьеры. Чемпион мира намерен встретиться с победителем боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, а также провести второй реванш с Фьюри.

  • Однако планам Усика, вероятно, помешает Мозес Итаума, которого могут назначить обязательным претендентом на титул WBO. Соответственно Уордли или Дюбуа придется защищать пояс против Мозеса.

  • Добавим, что Верховен проведет только второй бой по правилам бокса и первый с 2014 года. Если кикбоксер победит, то сможет получить титул чемпиона мира за рекордные два боя.