Усика ждут проблемы: соперник украинца одним видео шокировал за два месяца до боя
- Кикбоксер Рико Верховен весит 125,9 килограмма перед поединком с Александром Усиком.
- Верховен превосходит Усика по весу, поскольку Усик весил 103,1 килограмма перед реваншем с Даниэлем Дюбуа.
Александр Усик 23 мая проведет следующий бой против известного кикбоксера Рико Верховена. За менее чем два месяца до поединка нидерландец ошеломил болельщиков.
36-летний Верховен решил в соцсетях показать свой вес. Сейчас кикбоксер весит 125,9 килограмма.
Смотрите также "Надо делать титул вакантным": Усику выдвинули условие
По этому параметру Верховен серьезно превосходит Усика. 39-летний украинец показал свой максимальный вес перед реваншем с Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года. Тогда бывший абсолютный чемпион мира весил 103,1 килограмма.
Что интересно, сейчас Верховен весит почти как Тайсон Фьюри перед реваншем с Усиком в декабре 2024 года. Тогда на официальном взвешивании "Цыганский король" показал вес 127,4 килограмма.
Поединок между Усиком и Верховеном официально состоится 23 мая в Гизе. Украинский боксер проведет защиту титула WBC, который получил в бою против Тайсона Фьюри.
После встречи с Верховеном чемпион мира планировал провести два боя до завершения карьеры. Чемпион мира намерен встретиться с победителем боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, а также провести второй реванш с Фьюри.
Однако планам Усика, вероятно, помешает Мозес Итаума, которого могут назначить обязательным претендентом на титул WBO. Соответственно Уордли или Дюбуа придется защищать пояс против Мозеса.
Добавим, что Верховен проведет только второй бой по правилам бокса и первый с 2014 года. Если кикбоксер победит, то сможет получить титул чемпиона мира за рекордные два боя.