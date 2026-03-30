36-річний Верховен вирішив у соцмережах показати свою вагу. Наразі кікбоксер важить 125,9 кілограма.
Яка вага Ріко Верховена?
За цим параметром Верховен серйозно переважає Усика. 39-річний українець показав свою максимальну вагу перед реваншем з Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Тоді колишній абсолютний чемпіон світу важив 103,1 кілограма.
Що цікаво, наразі Верховен важить майже як Тайсон Ф'юрі перед реваншом з Усиком у грудні 2024 року. Тоді на офіційному зважуванні "Циганський король" показав вагу 127,4 кілограма.
Що відомо про наступний бій Усика?
Поєдинок між Усиком та Верховеном офіційно відбудеться 23 травня у Гізі. Український боксер проведе захист титулу WBC, який здобув у бою проти Тайсона Ф'юрі.
Після зустрічі з Верховеном чемпіон світу планував провести два бої до завершення кар'єри. Чемпіон світу має намір зустрітися з переможцем бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а також провести другий реванш з Ф'юрі.
Однак планам Усика, ймовірно, завадить Мозес Ітаума, якого можуть призначити обов'язковим претендентом на титул WBO. Відповідно Вордлі або Дюбуа доведеться захищати пояс проти Мозеса.
Додамо, що Верховен проведе тільки другий бій за правилами боксу та перший з 2014 року. Якщо кікбоксер переможе, то зможе здобути титул чемпіона світу за рекордні два бої.