36-річний Верховен вирішив у соцмережах показати свою вагу. Наразі кікбоксер важить 125,9 кілограма.

Яка вага Ріко Верховена?

За цим параметром Верховен серйозно переважає Усика. 39-річний українець показав свою максимальну вагу перед реваншем з Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Тоді колишній абсолютний чемпіон світу важив 103,1 кілограма.

Яка вага та форма Ріко Верховена: дивіться відео

Що цікаво, наразі Верховен важить майже як Тайсон Ф'юрі перед реваншом з Усиком у грудні 2024 року. Тоді на офіційному зважуванні "Циганський король" показав вагу 127,4 кілограма.

