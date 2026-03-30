Таку заяву він зробив у коментарі для Boxingnews 24. Також він поділився своїми очікуваннями від майбутніх дій Усика.

Чого Воррен вимагає від Усика?

Воррен зазначив, що чекає, як Усик вирішить питання щодо захисту своїх титулів, зокрема WBC, який іде в спику наступним. Промоутер вважає, що його підопічний Мозес Ітаума може стати обов'язковим претендентом на цей пояс.

Якщо Усик не хоче битися, то треба робити титул вакантним,

– зауважив Воррен.

Відомо, що титул WBC буде на кону наступною бою Усика проти кікбоксера Верховена, що відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. Утім сам поєдинок не зарахують, як обов'язковий чи добровільний захист титулу для українця.

Хто ще хоче битись із Усиком?

Фабіо Вордлі в інтерв'ю для ютуб-каналу Eze Talks Sports Interview зробив заяву щодо наміру Олександра Усика завершити кар'єру. Британець хоче перевірити свої сили на тлі українця, тож бажає, аби спортсмен лишався активним принаймні до бою з ним.

Усик раніше робив заяву про те, що проведе ще 3 бої до завершення кар'єри. Й одним із опонентів він назвав переможця протистояння між Вордлі та Дюбуа, що відбудеться 9 травня. Утім Вордлі зазначив, що Усик уже обіцяв вийти з ним у ринг після перемоги над Паркером, але бою так і не сталося.

