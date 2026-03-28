Британський промоутер Френк Воррен підтвердив, що стежитиме за майбутнім поєдинком чемпіона WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Усика проти Верховена. Про це він розповів на ютуб-каналі The Stomping Ground.
Дивіться також Ітаумі сказали, яку умову треба виконати для реального бою з Усиком
Що сказав Воррен про бій Усика проти Верховена?
Воррен наголошує, що майже всі бої він переглядає або контролює, оскільки це безпосередньо стосується його професійної діяльності.
Звичайно, я дивитимуся. Мені подобається Усик. Мені подобається дивитися на його бої. Я працюю в боксерському бізнесі. Є дуже мало боїв, які я не дивлюся або вирішую не дивитися, тому що це бізнес, яким я займаюся,
– сказав промоутер.
Що відомо про бій Усик – Верховен?
- Офіційно підтверджено, що Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Верховена. За даними Bad Left Hook, поєдинок санкціонований як титульний бій за пояс чемпіона WBC і запланований на 23 травня 2026 року біля пірамід Гізи в Єгипті.
Ця зустріч викликала великий інтерес через нетиповий вибір суперника: Верховен – легенда кікбоксингу, але з обмеженим досвідом у професійному боксі, тоді як Усик є одним із найсильніших боксерів сучасності.