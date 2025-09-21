Экс-чемпион мира признался, как Кличко переплюнул Льюиса
- Рэй Мерсер признался, что Владимир Кличко превзошел Леннокса Льюиса в их поединке.
- Владимир Кличко победил Рэя Мервера техническим нокаутом в 6-м раунде боя 29 июня 2002 года.
Американский бывший боксер Рэй Мерсер вспомнил свой поединок против Владимира Кличко. Олимпийский чемпион признался, что украинский боксер изрядно удивил его.
Рэй Мерсер откровенно рассказал, что до очного боя не знал о Владимире Кличко. Всю мощь украинца он почувствовал непосредственно в ринге, передает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.
Что сказал Рэй Мервер о Владимире Кличко?
Бывший чемпион мира сравнил Кличко-младшего с Ленноксом Льюисом. По его мнению, тогда Владимир спокойно превзошел тогдашнего Льюиса.
Я когда-то дрался с Владимиром Кличко. Он был большим и сильным парнем. Я на самом деле его не знал, поэтому, когда он меня ударил, я подумал: "Черт, откуда взялся этот украинец?" Я был в форме, а он был просто мощным парнем, его джеб и все было на высоком уровне, он был лучше, чем Льюис,
– рассказал Мервер.
К слову. Мервер дрался против Кличко-младшего 29 июня 2002-го. Тогда в США победу техническим нокаутом в 6-м раунде праздновал Владимир. На кону стоял титул чемпиона в тяжелом весе по версии WBO.
Что известно о Рэе Мервере?
- За спиной американского боксера 44 боя на профи-ринге, в которых он одержал 36 побед (26 – нокаутом), потерпев при этом 7-ми поражений и расписал одну мировую.
- Дрался не только против Владимира Кличко, но и Леннокса Льюиса, которому проиграл 10 мая 1996-го в Нью-Йорке.
- Мервер также имеет опыт выступлений в кикбоксинге (две проигранные встречи) и смешанных единоборствах (один победный бой).
- Ранее Мерсер рассказал, кто был его самым сильным соперником.
Как Льюис высказывался о Кличко?
Ранее Леннокс Льюис на своей странице в инстаграме высказался о Владимире Кличко Легенда бокса признался, что уважает самых популярных братьев в украинском спорте
"Владимир Кличко стал доминирующим боксером в супертяжелом весе, создал свое наследие и занимает высокое место в истории. Я называю обоих братьев своими друзьями и братьями, горжусь этим", – сказал Льюис.