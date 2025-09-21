Американский бывший боксер Рэй Мерсер вспомнил свой поединок против Владимира Кличко. Олимпийский чемпион признался, что украинский боксер изрядно удивил его.

Рэй Мерсер откровенно рассказал, что до очного боя не знал о Владимире Кличко. Всю мощь украинца он почувствовал непосредственно в ринге, передает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Что сказал Рэй Мервер о Владимире Кличко?

Бывший чемпион мира сравнил Кличко-младшего с Ленноксом Льюисом. По его мнению, тогда Владимир спокойно превзошел тогдашнего Льюиса.

Я когда-то дрался с Владимиром Кличко. Он был большим и сильным парнем. Я на самом деле его не знал, поэтому, когда он меня ударил, я подумал: "Черт, откуда взялся этот украинец?" Я был в форме, а он был просто мощным парнем, его джеб и все было на высоком уровне, он был лучше, чем Льюис,

– рассказал Мервер.

К слову. Мервер дрался против Кличко-младшего 29 июня 2002-го. Тогда в США победу техническим нокаутом в 6-м раунде праздновал Владимир. На кону стоял титул чемпиона в тяжелом весе по версии WBO.

Что известно о Рэе Мервере?

За спиной американского боксера 44 боя на профи-ринге, в которых он одержал 36 побед (26 – нокаутом), потерпев при этом 7-ми поражений и расписал одну мировую.

Дрался не только против Владимира Кличко, но и Леннокса Льюиса, которому проиграл 10 мая 1996-го в Нью-Йорке.

Мервер также имеет опыт выступлений в кикбоксинге (две проигранные встречи) и смешанных единоборствах (один победный бой).

Как Льюис высказывался о Кличко?

Ранее Леннокс Льюис на своей странице в инстаграме высказался о Владимире Кличко Легенда бокса признался, что уважает самых популярных братьев в украинском спорте

"Владимир Кличко стал доминирующим боксером в супертяжелом весе, создал свое наследие и занимает высокое место в истории. Я называю обоих братьев своими друзьями и братьями, горжусь этим", – сказал Льюис.