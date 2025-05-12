Непобедимый чемпион, который уничтожил россиянина, выразил желание подраться с Ломаченко

В ночь на 11 мая определился обязательный претендент на бой против Василия Ломаченко. Им стал Рэймонд Мураталла.

Американский боксер по единогласному решению судей одолел россиянина Заура Абдуллаева: 118-110 и 119-109 (дважды). Благодаря этой победе Рэймонд Мураталла пополнил список претендентов на бой против Василия Ломаченко.

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Мураталла о бое с Ломаченко

Боксер из США получил титул временного чемпиона мира по версии IBF. Полноценным поясом владеет Ломаченко. Также в активе Василия титул по версии IBO в легком весе.

После победного боя Мураталла высказался о возможном поединке с украинским соперником. Рэймонд заверил, что хочет разделить ринг с Ломаченко, информирует 24 Канал со ссылкой на Top Rank.

Конечно, я хочу этот бой. Я являюсь обязательным претендентом для него, и именно этого мы ожидаем. Для меня будет честью выйти против него в ринг и иметь его имя в своем резюме. С нетерпением жду этого боя,

– заявил Мураталла.

Пока неизвестно, сможет ли состояться этот поединок. Ведь карьера Ломаченко до сих пор находится под большим знаком вопроса из-за проблем со спиной. Глава Top Rank Боб Арум сообщил, что ориентировочно через неделю будет известна судьба Василия, который недавно в третий раз стал отцом, и его возвращение в ринг.

К слову, за спиной Ломаченко 21 проведенный поединок на профи-ринге, в которых одержал 18 побед (12 – нокаутом) и потерпел 3-х поражений. Последний раз Василий выходил в ринг в мае прошлого года, когда победил бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.