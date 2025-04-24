Экс-соперник Джошуа и Уайлдера закончил боксерскую карьеру

Хевивейт потерял еще одного известного боксера. Финский боец Роберт Хелениус решил попрощаться с профессиональной карьерой.

Роберт Хелениус попрощался с профи-рингом в возрасте 41 года. С 2008-го года известный финский боксер выступал в профессионалах, когда не смог квалифицироваться на Олимпийские игры в Пекин, пишет 24 Канал со ссылкой на Iltalehti.

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Хелениус ушел на пенсию

С тех пор провел на профи-ринге 37 боев, в которых оформил 32 победы (21 – нокаутом) и потерпел 5 поражений. Последний раз Хелениус выходил в ринг в августе 2023-го. Теперь пришло время пожить на заслуженной пенсии за пределами канатов.

Имея за плечами 41 год жизни и 27 лет в этом спорте, было бы неплохо сохранить несколько клеток мозга после окончания карьеры,

– заявил Хелениус.

В своей карьере боксер из Финляндии побеждал Дерека Чисору, а также уступал Диллиану Уайту, Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру. До этого в 2006-м году становился серебряным призером чемпионата Европы в Пловдиве (свыше 91 килограмма). Был чемпионом Европы по версии EBU (2011-2012) в тяжелом весе благодаря триумфу на Чисорой, который на момент их очного боя владел этим титулом.