Роберт Хеленіус попрощався із профі-рингом у віці 41 року. Із 2008-го року відомий фінський боксер виступав у професіоналах, коли не зміг кваліфікуватись на Олімпійські ігри у Пекін, пише 24 Канал із посиланням на Iltalehti.

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Хеленіус пішов на пенсію

Відтоді провів на профі-рингу 37 боїв, у яких оформив 32 перемоги (21 – нокаутом) та зазнав 5 поразок. Востаннє Хеленіус виходив у ринг у серпні 2023-го. Тепер настав час пожити на заслуженій пенсії за межами канатів.

Маючи за плечима 41 рік життя і 27 років у цьому спорті, було б непогано зберегти кілька клітин мозку після закінчення кар'єри,

– заявив Хеленіус.

У своїй кар'єрі боксер із Фінляндії перемагав Дерека Чісору, а також поступався Ділліану Вайту, Ентоні Джошуа та Деонтею Вайлдеру. До цього у 2006-му році ставав срібним призером чемпіонату Європи у Пловдіві (понад 91 кілограм). Був чемпіоном Європи за версією EBU (2011-2012) у важкій вазі завдяки тріумфу на Чісорою, який на момент їх очного бою володів цим титулом.