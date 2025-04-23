Оскар Де Ла Хоя висловився щодо Теренса Кроуфорда. Американець вважає, що непереможений "Мисливець" може стати найвеличнішим в історії, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Що повинен зробити Кроуфорд

Легенда боксу назвав єдину умову, за якої Теренс Кроуфрод стане найвидатнішим бійцем в історії. Для цього американцю потрібно здолати Сауля Альвареса в очному протистоянні.

Оскар Де Ла Хоя заявив, що "Канело" важкий панчер, який повільно рухається. Тому це може зіграти на користь швидкого Кроуфорда.

Канело важитиме 200 фунтів у рингу. Це дуже важкий бій, але, слухайте, я віддаю всю повагу Кроуфорду. Якщо він це зробить – він стане месією боксу,

– сказав Де Ла Хоя.

Зазначимо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом очікується у вересні 2025 року.

Перед цим "Канело" зустрінеться з Вільямом Скуллом у проміжному бою, який відбудеться 3 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.