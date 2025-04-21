Одразу двоє топових представників боксу у той вечір відзначили Кейшона Девіса. Густаво Олівері наголосив, що після поєдинку до нього підійшов Теренс Кроуфорд та заявив, що "Бізнесмен" (таке прізвисько у Девіса) стане майбутньою зіркою профі-рингу, пише 24 Канал із посиланням на WBO Boxing.

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Що сказав Кроуфорд та Арум про Девіса

Також компліменти у бік Кейшона зробив голова Top Rank та провідний промоутер Боб Арум.

Після бою до мене підійшов Теренс Кроуфорд і сказав: "Після поєдинку з цим українцем він стане наступною суперзіркою боксу". А Боб Арум мені сказав, що Кейшон стане Шугар Реєм Леонардом і обличчям організації в майбутньому,

– пригадав керівник WBO.

Нагадаємо, що Девіс побився проти Берінчика 14 лютого 2025-го року. На жаль, вже зі старту бою було видно, як складно Денису протистояти Кейшону. Зустріч не була тривалою та закінчилась вже у 4-му раунді, коли українець побував на канвасі та програв американцю технічним нокаутом. Кейшон Девіс завоював титул чемпіона світу WBO у легкій вазі, яким володів Берінчик.

Ця перемога стала 13-ю у професійній кар'єрі Кейшона Девіса (9 – нокаутом) у 14-ти боях. Кривдник Берінчика досі не знає смаку поразок. Зустріч проти Нахіра Олбрайта була такою, що не відбулась через допінговий скандал.