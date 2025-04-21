Сразу двое топовых представителей бокса в тот вечер отметили Кейшона Дэвиса. Густаво Оливери отметил, что после поединка к нему подошел Теренс Кроуфорд и заявил, что "Бизнесмен" (такое прозвище у Дэвиса) станет будущей звездой профи-ринга, пишет 24 Канал со ссылкой на WBO Boxing.

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Что сказал Кроуфорд и Арум о Дэвисе

Также комплименты в сторону Кейшона сделал глава Top Rank и ведущий промоутер Боб Арум.

После боя ко мне подошел Теренс Кроуфорд и сказал: "После поединка с этим украинцем он станет следующей суперзвездой бокса". А Боб Арум мне сказал, что Кейшон станет Шугар Рэем Леонардом и лицом организации в будущем,

– вспомнил руководитель WBO.

Напомним, что Дэвис подрался против Беринчика 14 февраля 2025-го года. К сожалению, уже со старта боя было видно, как сложно Денису противостоять Кейшону. Встреча не была длительной и закончилась уже в 4-м раунде, когда украинец побывал на канвасе и проиграл американцу техническим нокаутом. Кейшон Дэвис завоевал титул чемпиона мира WBO в легком весе, которым владел Беринчик.

Эта победа стала 13-й в профессиональной карьере Кейшона Дэвиса (9 – нокаутом) в 14-ти боях. Обидчик Беринчика до сих пор не знает вкуса поражений. Встреча против Нахира Олбрайта была такой, что не состоялась из-за допингового скандала.