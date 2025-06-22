Украинский боксер одержал победу в битве земляков: как завершился бой

В Саудовской Аравии продолжается исторический Гран-при WBC. Украинский боксер Цотне Рогава продолжает выступления на престижном турнире.

В субботу, 21 июня, состоялся бой между Цотне Рогавой и Виталием Стальченко. Украинские боксеры встретились на пути к 1/4 финала Гран-при WBC, сообщает 24 канал.

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Результат боя Рогава – Стальченко

Цотне Рогава встретился с Виталием Стальченко в 1/8 финала Гран-при WBC в Саудовской Аравии. Бой украинских боксеров состоялся в супертяжелой весовой категории.

Оба боксера показали великолепный стартовый раунд. Стальченко отлично работал ногами, а Рогава чаще пробивал по корпусу соперника.

Со временем Цотне Рогава начал работать более агрессивно, выбрасывая как можно больше ударов. Виталий Стальченко не смог сломать ход поединка, продолжив драться под диктовку оппонента.

В итоге бой завершился победой Цотне Рогавы единогласным решением судей – 60:54, 58-56. 58-56. Виталий Стальченко завершил выступления на турнире.

К слову. Цотне Рогава одержал 12 победу в профессиональном ринге. Украинский боксер продолжил серию без поражений.

Напомним, что в четвертьфинал Гран-при WBC пробились другие украинские боксеры. В следующем раунде турнира также будут выступать Дмитрий Рыбалко и Артем Фролов.