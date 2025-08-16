Поскольку, WBO обязала "Короля хевивейта" защищать титул организации в бою против новозеландца, который является главным претендентом на пояс. Однако другой боксер может стать соперником Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

Какого соперника может получить Усик?

Александр Усик может подраться с Деонтеем Уайлдером. Шелли Финкель, менеджер американского боксера, высказался о потенциальном бое между его подопечным и абсолютным чемпионом мира.

Известно, что команда Уайлдера рассматривает возможный бой с Усиком. Противостояние между американцем и украинцем может состояться уже в этом году.

Мы планируем, что Деонтей сможет провести еще один бой до конца 2025 года. После этого мы будем ждать большого поединка в следующем году. Мы бы рассмотрели варианты с Энтони Джошуа или Александром Усиком, что-то вроде этого,

– сказал Финкель.

Напомним, что Александр Усик может потерять статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Если украинский боксер откажется от боя против Джозеф Паркера и останется без титула WBO.

