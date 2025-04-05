Двоюродный брат "Цыганского короля" назвал трех боксеров. В этом списке желаемых соперников нашлось место бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

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Смелое заявление Хьюи Фьюри

30-летний Хьюи Фьюри сделал самоуверенное заявление относительно своего возможного боя против Эй Джея. Брат Тайсона Фьюри рассказал, что мог бы закончить карьеру Джошуа.

Я хочу больших боев в этом году, и я хочу, чтобы мое имя было в списке претендентов на титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я мог бы закончить карьеру Энтони Джошуа. Чжан Чжилей был бы интересен, так же как и Хргович,

– заявил родственник "Цыганского короля".

Справка. За спиной 35-летнего Энтони Джошуа 32 боя на профи-ринге, в которых он одержал 28 побед (25 – нокаутом) при 4-х фиаско.

Отметим, что 4 апреля 2025-го года Хьюи досрочно победил нокаутом своего земляка Дэна Гарбера по ходу пятого раунда. Это 30-я победа в 33-х боях (17 – нокаутом) при 3-х поражениях. Родственник Фьюри проигрывал Джозефу Паркеру, Кубрату Пулеву и Александру Поветкину.