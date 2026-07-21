"Знал, что меня положат на спину": Джошуа назвал украинца, у которого самый сильный удар в боксе

Британский боксер Энтони Джошуа провел ряд боев против ведущих боксеров в супертяжелом весе. В активе "Эй-Джея" есть большие победы, например, над Владимиром Кличко, так и сенсационные неудачи поражения нокаутом от Энди Руиса и Даниэля Дюбуа.

В интервью DAZN 36-летний боксер отметил, что Кличко – самый мощный панчер, с которым ему доводилось делить ринг.

Джошуа назвал Кличко самым мощным панчером

Он вспомнил свой поединок с украинцем, который состоялся в 2017 году и закончился победой Энтони техническим нокаутом. В середине поединка спортсмены обменялись мощными ударами, почему поочередно оказались в нокдаунах.

По словам Джошуа, в поединке с Кличко он понимал, что существует два сценария: либо он победит, либо Владимир его нокаутирует.

Кто бил меня сильнее всего? Это Владимир Кличко. Я мог бы назвать Энди Руиса, но только тогда, когда он попал мне в затылок – это было как сотрясение мозга. Однако, когда я дрался с Кличко, я знал, что может быть два сценария: я либо победю, либо меня положат на спину. Знаете, когда вас выносят на носилках,

– сказал "Эй-Джей".

Джошуа проведет бой против нокаутера

Напомним, 25 июля Джошуа ждет очередное испытание – он встретится с албанцем Кристианом Пренгой, который все свои бои выиграл досрочно. Поединок состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В случае победы британская суперзвезда позже в этом году должна встретиться с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Стоит отметить, что накануне поединка Джошуа свой бой проведет и "Цыганский король", который встретится с польским ветераном Мариушем Вахом.

Добавим, что в рамках шоу Джошуа – Пренга выступит олимпийский чемпион из Украины Александр Хижняк. Соперником украинца станет непобедимый французский полутяжеловес Ленни Патрач.