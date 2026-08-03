Усик, я и Льюис: британский боксер назвал самых умных тяжеловесов

Британский боксер Мозес Итаума назвал лучших, по его мнению, боксеров-тяжеловесов в различных категориях. В одном из рейтингов свое место занял и Александр Усик.

Своеобразный опрос Мозес Итаума прошел в интервью для DAZN. Кстати, сам Усик ранее назвал британца будущим бокса.

Как Итаума разделил боксеров по категориям

Мозес Итаума поделился своими мыслями о том, кто из тяжеловесов соответствует какой категории. Ниже приведены его ответы.

Самый мощный удар – за все времена у Эрни Шейверса, а среди современных – у Фабио Уордли.

Самый быстрый – за все времена у Майкла Доукса, а среди современных – это сам Мозес Итаума.

Боксер с лучшим характером – за всю историю Мохаммед Али, а среди современных – Филип Хргович.

Боксер, который лучше всех выдерживает удар – за всю историю Джордж Форман, а среди современных – Мозес Итаума, потому что никому еще не удалось проверить его подбородок.

И в этом нет никакого смысла. От этого не будет никакой пользы. Надо выходить на бой, чтобы не пропускать ударов. Некоторые ставят перед собой задачу наоборот – держаться, несмотря на удары. Однако эти люди, очевидно, себя не любят,

– отметил Итаума.

Самый выносливый боксер всех времен – Эвандер Голифилд, а среди современных – Александр Усик.

Самый умный боксер с самым высоким IQ – за всю историю Леннокс Льюис, а среди современных – Александр Усик и Мозес Итаума.

Что Итаума говорил о своем возможном бою с Усиком

Мозес Итаума – тот боксер, который мечтал встретиться на ринге с Александром Усиком. Осенью 2025 года он считал, что не проиграет украинцу и станет чемпионом мира. А еще боксер хотел попасть в тренировочный лагерь украинца, чтобы увидеть, как тренируется бывший абсолютный чемпион мира из Украины.

А в марте 2026 года Мозес Итаума победил Джермейна Франклина нокаутом в 5-м раунде и после этого вызвал на бой Александра Усика. Правда, тогда британец назвал себя ребенком, мечтающим о бое с большим спортсменом.