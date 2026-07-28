Такое мнение украинец высказал в интервью ютуб-каналу DAZN . А вот Дерек Чисора вообще назвал Итауму – будущим сверхтяжелого веса и главным последователем Усика.

Как Усик охарактеризовал Итауму?

Усик назвал предстоящий бой Мозеса Итаумы против хорвата Филиппа Хрговича не то чтобы супервеликим, но все же тестом для британца. Итаума для украинца – особенный парень. Он говорит, что этот боксер очень расслаблен перед боем и после боя.

Он не использует ни одного остатка. С его стороны только тренировки, тренировки, тренировки. Мы слышали, что его команда постоянно трудится над развитием своего подопечного. Это будущее бокса, потому что ему всего 21 год,

– отметил Усик.

Рекорд Мозеса Итаумы составляет 14 побед в 14 поединках, 12 из которых нокаутом. У Хрговича – 20 побед, 1 поражение, 15 побед нокаутом. Бой между британцем и хорватом состоится 29 августа в Лондоне на О2 Арене.

Какие разговоры шли вокруг возможного боя Усика против Итаумы

Весной 2026 года Мозес Итаума обвинил Усика в том, что тот "злоупотребляет властью" , избегая поединка с ним. Хотя он признавал, что украинец находится на вершине дивизиона и в праве делать все, что он хочет. Впрочем, себя он не считал слишком молодым, чтобы противостоять Александру.

Уже летом британец еще раз напомнил о себе, отметив, что он хотел бы стать последним соперником Усика . Однако он понимал, что этот поединок вряд ли состоится. Правда, при первой возможности он без колебаний согласился бы на бой, в какой бы форме на тот момент ни находился.