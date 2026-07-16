В интервью изданию Seconds Out Чисора заявил, что Даниэль Дюбуа и Мозес Итаума – это два боксера, которые на голову выше своих соперников в тяжелом весе.
Чисора выбрал преемника Усика
По словам британца, Итаума – единственный боец, который может создать проблемы всем боксерам дивизиона.
"В этом поколении сейчас есть только один человек, который может доставить головную боль всем, и это Мозес. Кроме того, я считаю, что Даниэль также избавился от "своих демонов", – сказал Дерек.
Он добавил, что не знает ни одного другого бойца, который сейчас мог бы создать проблемы этим двум парням.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Чисора объяснил, почему, по его мнению, Дюбуа может составить конкуренцию 21-летнему Итауме, которому дали немало авансов. Британец убежден, что Даниэль стал лучше, усовершенствовавшись.
Напомним, следующий бой Итаумы состоится 29 августа, где он на лондонской O2 Arena встретится с опытным хорватом Филипом Хрговичем.
Предыдущий поединок непобедимого британца состоялся в марте, когда он жестоко нокаутировал американца Джермейна Франклина.
Отметим, что в рамках шоу в Лондоне на ринг вернется экс-чемпион мира из Украины Денис Беринчик, который сразится с местным боксером Сэмом Ноуксом. Серебряный призер Олимпиады-2012 попытается реабилитироваться после поражения от Кейшона Дэвиса в феврале 2025 года.