Звездный чемпион мира нецензурным словом похвалил Усика

Александр Усик получил еще одну порцию комплиментов от топового бойца планеты. На этот раз восторгом от непобедимого украинца поделился Сауль "Канело" Альварес.

Звездный мексиканский боксер высказал свое мнение относительно Александра Усика и его наследия в боксе. Сауль Альварес не стал подбирать слов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Похвалил непобедимого украинца

Канело назвал Усика одним из лучших боксеров мира. Альварес рассказал, что сказал ему об этом на церемонии награждения The Ring Awards 2024, на которой Александр стал лучшим боксером прошлого года.

Усик – номер один в рейтинге Р4Р? Да, он один из... Конечно же. Он очень хороший боксер. Я сказал ему об этом во время церемонии The Ring Awards. Он ох**нно хороший боксер,

– сказал Сауль.

В 2024-м году Усик дважды подряд победил Тайсона Фьюри и даже успел побыть в статусе абсолютного чемпиона мира в хевивейте. От которого сознательно отказался в конце июня прошлого года, отдав пояс IBF победителю боя Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа.

Добавим, что последний раз чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе выходил в ринг в сентябре 2024-го. В этот день Альварес подрался с Эдгаром Берлангой из Пуэрто-Рико. В Лас-Вегасе Канело успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO и The Ring.