Звездный боксер посетил лагерь Усика перед важным боем: что он там делал

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес приступил к подготовке к следующему поединку в Испании. Мексиканец тренируется в лагере Александра Усика.

Он расположен в окрестностях Валенсии, недалеко от города Гандия. Именно там Альварес будет готовиться к предстоящему бою с обладателем титула WBC во втором среднем весе Кристианом Мбилли, сообщает Ring Magazine.

Что известно о визите Альвареса в лагерь Усика

Поединок Альвареса и Мбилли запланирован на 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Изначально бой должен был состояться 12 сентября, однако его перенесли на более позднюю дату.

Для Канело это будет 69-й поединок в профессиональной карьере. Последний раз мексиканец выходил на ринг в сентябре 2025 года, когда единогласным решением судей уступил Теренсу Кроуфорду.

Мбилли, в свою очередь, до сих пор не знает поражений на профессиональном уровне, его рекорд составляет 29 побед и одна ничья, 24 победы одержаны нокаутом.

Интересно, что ранее в тренировочный лагерь Усика перебрался и Энтони Джошуа. Таким образом, испанская база украинского боксера постепенно становится местом подготовки для все большего числа звезд мирового бокса.

Ранее появлялась информация о возможности совместных тренировок Сауля с Усиком.

Александр в последний раз выходил на ринг в мае этого года, досрочно победив Рико Верховена. Сейчас боксер готовится к своему возможному последнему поединку в профессиональной карьере.