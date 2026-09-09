Він розташований у районі Валенсії, неподалік міста Гандія. Саме там Альварес готуватиметься до майбутнього бою з володарем титулу WBC у другій середній вазі Крістіаном Мбіллі, повідомляє Ring Magazine.

Що відомо про візит Альвареса до табору Усика

Поєдинок Альвареса та Мбіллі запланований на 31 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Спочатку бій мав відбутися 12 вересня, однак його перенесли на більш пізню дату.

Для Канело це буде 69-й поєдинок у професійній кар'єрі. Востаннє мексиканець виходив у ринг у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду.

Мбіллі, своєю чергою, досі не знає поразок на професійному рівні, його рекорд становить 29 перемог та одна нічия, 24 перемоги здобуто нокаутом.

Цікаво, що раніше до тренувального табору Усика перебрався й Ентоні Джошуа. Тож іспанська база українського боксера поступово стає місцем підготовки для дедалі більшої кількості зірок світового боксу.

Раніше з'являлася інформація про можливість спільних тренувань Сауля з Усиком.

Олександр востаннє виходив у ринг у травні цього року, достроково здолавши Ріко Верховена. Наразі боксер готується до свого можливого останнього поєдинку в професійній кар'єрі.