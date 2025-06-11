"Снова творю историю": Канело высказался о битве за "абсолют" с Кроуфордом

В этом году фанаты бокса смогут увидеть зрелищную и огненную битву титанов. Звездный Сауль Альварес сразится против непобежденного Теренса Кроуфорда.

На кону поединка звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Канело поделился мыслями относительно боя против "Охотника", сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Непобедимый "Охотник" назвал, сколько заработает за бой против Канело

Уверенное заявление Альвареса

Сауль Альварес выступил с громким заявлением перед боем против Теренса Кроуфорда. Мексиканец отметил, что снова докажет то, что он лучший боксер независимо от весовой категории.

Я очень рад, что снова творю историю, и на этот раз в карде Riyadh Season, который будет транслироваться на Netflix. 13 сентября я готов снова показать, что я лучший боец в мире P4P,

– сказал Канело.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 13 сентября 2025 года. Место проведения поединка Лас-Вегас, США.

Добавим, что сейчас Сауль Альварес владеет всеми чемпионскими титулами второго среднего веса. Канело в ночь на 4 мая одолел Уильяма Скалла и вернул себе звание "абсолюта".