На кону поєдинку звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Канело поділився думками щодо бою проти "Мисливця", повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

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Впевнена заява Альвареса

Сауль Альварес виступив із гучною заявою перед боєм проти Теренса Кроуфорда. Мексиканець наголосив, що знову доведе те, що він найкращий боксер незалежно від вагової категорії.

Я дуже радий, що знову творю історію, і цього разу в карді Riyadh Season, який транслюватиметься на Netflix. 13 вересня я готовий знову показати, що я найкращий боєць у світі P4P,

– сказав Канело.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня 2025 року. Місце проведення поєдинку Лас-Вегас, США.

Додамо, що наразі Сауль Альварес володіє усіма чемпіонськими титулами другої середної ваги. Канело в ніч на 4 травня здолав Вільяма Скалла та повернув собі звання "абсолюта".