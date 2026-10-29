Один из лучших боксеров выступил с заявлением об Усике

В то же время подготовка проходила под руководством его собственной команды во главе с Эдди Рейносо. Об этом он рассказал в интервью Seconds Out.

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Канело о подготовке к бою в тренировочном лагере Усика

Канело поделился впечатлениями от совместной работы с представителями команды украинского боксера.

Мы общаемся, нам приятно проводить время вместе, обсуждаем разные вещи. Мне нравится приезжать сюда заранее, ведь адаптироваться к местному времени довольно сложно. В прошлый раз, когда я был в Эр-Рияде, это далось мне нелегко. Поэтому я тренировался в Испании вместе с ними. Они помогли мне с подготовкой, работая в команде с Эдди Рейносо– рассказал Альварес.

Мексиканец также поблагодарил всех, кто принял участие в тренировочном сборе, отметив вклад доктора Али, Макса, Арчи, Сергея и Кубы. Отдельную благодарность он выразил своему многолетнему тренеру Эдди Рейносо, который руководил подготовкой.

По завершении сборов Альварес и Усик вместе прибыли в Саудовскую Аравию. Украинец находится в Эр-Рияде, где планирует лично поддержать мексиканца во время поединка.

Бой Сауля Альвареса против Кристиана Мбилли состоится 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).