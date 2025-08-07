Через несколько месяцев в мире бокса состоится масштабное и громкое событие. Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд встретятся в адской битве, где на кону статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Райан Гарсия высказался относительно боя между Альваресом и Кроуфордом. Звездный боксер назвал победителя сумасшедшего противостояния Канело – "Охотник", сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hype.

Как завершится бой Альварес – Кроуфорд?

Райан Гарсия сомневается что Теренс Кроуфорд победит Сауля Альвареса, но также отметил, что "Охотник" может доказать то, что он ошибается. Боксер рассказал, что тренировался вместе с Канело и знает, что мексиканец может побить любого.

Гарсия заявил, что не может дождаться, когда состоится бой. Райан отметил, что будет болеть за Сауля Альвареса в бою против Теренса Кроуфорда.

Сегодня я бы поставил деньги на Канело. Я могу представить, как в бою Кроуфорда нокаутируют в стиле Амира Хана. Думаю, Кроуфорд попытается реализовать то, что сделал Флойд. Немного будет держать позицию. Но он не имеет такой защиты, как у Флойда. Это главное,

– сказал Гарсия.

Напомним, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 13 сентября 2025 года. Звездные боксеры встретятся в Лас-Вегасе, Соединенные Штаты Америки.

