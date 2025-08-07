"Я б поставив гроші": зірковий боксер назвав переможця пекельного мегафайту року
- Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд зустрінуться в бою за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.
- Раян Гарсія висловив сумнів, що Кроуфорд переможе Альвареса, але підкреслив, що "Мисливець" може довести протилежне.
За декілька місяців у світі боксу відбудеться масштабна та гучна подія. Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд зустрінуться у пекельній битві, де на кону статус абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.
Раян Гарсія висловився щодо бою між Альваресом та Кроуфордом. Зірковий боксер назвав переможця божевільного протистояння Канело – "Мисливець", повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hype.
Читайте також Непереможний український боксер зробив прогноз на бій за "абсолют" Кроуфорд – Канело
Як завершиться бій Альварес – Кроуфорд?
Раян Гарсія сумнівається що Теренс Кроуфорд переможе Сауля Альвареса, але також наголосив, що "Мисливець" може довести те, що він помиляється. Боксер розповів, що тренувався разом з Канело та знає, що мексиканець може побити будь-кого.
Гарсія заявив, що не може дочекатись, коли відбудеться бій. Раян наголосив, що буде вболівати за Сауля Альвареса у бою проти Теренса Кроуфорда.
Сьогодні я б поставив гроші на Канело. Я можу уявити, як у бою Кроуфорда нокаутують у стилі Аміра Хана. Думаю, Кроуфорд спробує реалізувати те, що зробив Флойд. Трохи триматиме позицію. Але він не має такого захисту, як у Флойда. Оце головне,
– сказав Гарсія.
Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня 2025 року. Зіркові боксери зустрінуться у Лас-Вегасі, Сполучені Штати Америки.
Раніше повідомляли про потенційних суперників Сауля Альвареса після бою проти Теренса Кроуфорда.