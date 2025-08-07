Раян Гарсія висловився щодо бою між Альваресом та Кроуфордом. Зірковий боксер назвав переможця божевільного протистояння Канело – "Мисливець", повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hype.

Як завершиться бій Альварес – Кроуфорд?

Раян Гарсія сумнівається що Теренс Кроуфорд переможе Сауля Альвареса, але також наголосив, що "Мисливець" може довести те, що він помиляється. Боксер розповів, що тренувався разом з Канело та знає, що мексиканець може побити будь-кого.

Гарсія заявив, що не може дочекатись, коли відбудеться бій. Раян наголосив, що буде вболівати за Сауля Альвареса у бою проти Теренса Кроуфорда.

Сьогодні я б поставив гроші на Канело. Я можу уявити, як у бою Кроуфорда нокаутують у стилі Аміра Хана. Думаю, Кроуфорд спробує реалізувати те, що зробив Флойд. Трохи триматиме позицію. Але він не має такого захисту, як у Флойда. Оце головне,

– сказав Гарсія.

Нагадаємо, що бій між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня 2025 року. Зіркові боксери зустрінуться у Лас-Вегасі, Сполучені Штати Америки.

