Суперником представника Австралії став мексиканський боксер Херман Гарсія Монтес. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Теремоана – Монтес?

Австралійський боксер без проблем розправився з суперником із Мексики. Монтес, який був андердогом, з перших хвилин почав атакувати Теремоану, але не мав певної задумки, за що і поплатився.

В одному з моментів Теремоана зміг підловити мексиканського боксера та відправити на канвавс. Монтес не зміг продовжити поєдинок, а рефері зарахував дострокову перемогу австралійця вже у першому раунді.

Теремоана нокаутував Монтеса: дивіться відео

Джей Опетая також бився на суботньому вечорі боксу в Бродбічі. Непереможений австралійський боксер здобув дострокову перемогу над Хуйсейном Джинкарою.

Що відомо про Теремоану?