Суперником представника Австралії став мексиканський боксер Херман Гарсія Монтес. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Теремоана – Монтес?
Австралійський боксер без проблем розправився з суперником із Мексики. Монтес, який був андердогом, з перших хвилин почав атакувати Теремоану, але не мав певної задумки, за що і поплатився.
В одному з моментів Теремоана зміг підловити мексиканського боксера та відправити на канвавс. Монтес не зміг продовжити поєдинок, а рефері зарахував дострокову перемогу австралійця вже у першому раунді.
Теремоана нокаутував Монтеса: дивіться відео
Джей Опетая також бився на суботньому вечорі боксу в Бродбічі. Непереможений австралійський боксер здобув дострокову перемогу над Хуйсейном Джинкарою.
Що відомо про Теремоану?
Теремоана у професійному ринзі провів 8 поєдинків до зустрічі з Монтесом. У бою з мексиканцем він записав у свій актив 9 перемогу. Цікаво, що для австралійця це 9 нокаут поспілью.
Раніше він бився проти Аліма Вітфілда у червні 2025 року у Сполучених Штатах Америки. Теремоана достроково переміг суперника на самому початку поєдинку.
Відзначимо, що австралієць перетивнався з Дмитром Ловчинським у 2024 році на Олімпійських Іграх у Парижі. Тоді він здолав українського боксера.