Соперником представителя Австралии стал мексиканский боксер Херман Гарсия Монтес. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Теремоана – Монтес?
Австралийский боксер без проблем расправился с соперником из Мексики. Монтес, который был андердогом, с первых минут начал атаковать Теремоану, но не имел определенной задумки, за что и поплатился.
В одном из моментов Теремоана смог подловить мексиканского боксера и отправить на канвавс. Монтес не смог продолжить поединок, а рефери засчитал досрочную победу австралийца уже в первом раунде.
Теремоана нокаутировал Монтеса: смотрите видео
Джей Опетая также дрался на субботнем вечере бокса в Бродбиче. Непобежденный австралийский боксер одержал досрочную победу над Хуйсейном Джинкарой.
Что известно о Теремоане?
Теремоана в профессиональном ринге провел 8 поединков до встречи с Монтесом. В бою с мексиканцем он записал в свой актив 9 победу. Интересно, что для австралийца это 9 нокаут подряд.
Ранее он дрался против Алима Уитфилда в июне 2025 года в Соединенных Штатах Америки. Теремоана досрочно победил соперника в самом начале поединка.
Отметим, что австралиец сражался с Дмитрием Ловчинским в 2024 году на Олимпийских Играх в Париже. Тогда он одолел украинского боксера.