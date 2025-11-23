Американський боксер бився з аргентинцем одразу за три чемпіонські титули. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Як пройшов бій Родрігес – Мартінес?
Родрігес був фаворитом, що і довів у поєдинку. Американець контролював перебіг подій у бою проти Мартінеса та не залишив шансів опоненту.
Шостий номер у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії нокаутував аргентинця у 10-му раунді. Він зберіг титули WBC та WBO, а також додав до колекції чемпіонський пояс WBA у супер-флайвейті (до 55,3 кілограмів).
Відеоогляд бою Родрігес – Мартінес:
Хто такий Родрігес?
Родрігес народився 20 січня 2000 року у Сан-Антоніо, штат Техас, США.
Перший бій у професійному ринзі чемпіон світу провів 10 березня 2017 року у віці 17 років.
Всього за свою кар'єру американський боксер вже встиг провести 23 бої. На його рахунку 23 перемоги та жодної поразки.