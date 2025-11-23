Мексиканський боксер захищав титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі. Бій завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Читайте також Чемпіон світу, який отримав титул Усика, заговорив про бій з Джошуа

Як завершився бій Бенавідес – Ярд?

Чемпіон повністю контролював хід поєдинку. Бенавідесу чудово вдалися шостий та сьомий раунди.

Мексиканський боксер частіше влучав у Ярда. Згодом він завдав лівий хук після якого рефері вирішив зупинити бій та зарахувати дострокову перемогу Бенавідеса.

Відео з бою Бенавідес – Ярд:

Що відомо про Бенавідеса?