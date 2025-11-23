Мексиканський боксер захищав титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі. Бій завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Читайте також Чемпіон світу, який отримав титул Усика, заговорив про бій з Джошуа
Як завершився бій Бенавідес – Ярд?
Чемпіон повністю контролював хід поєдинку. Бенавідесу чудово вдалися шостий та сьомий раунди.
Мексиканський боксер частіше влучав у Ярда. Згодом він завдав лівий хук після якого рефері вирішив зупинити бій та зарахувати дострокову перемогу Бенавідеса.
Відео з бою Бенавідес – Ярд:
Що відомо про Бенавідеса?
Мексиканський боксер за свою кар'єру провів 30 поєдинків. У його активі 30 перемог та жодної поразки.
Перед боєм проти Ярда він зустрічався з Девідом Морреллем. Мексиканець переміг одноголосним рішенням суддів.
До цього Бенавідес бився проти Олександра Гвоздика. Мексиканський боксера також здолав українця одноголосним рішенням суддів.