Мексиканский боксер защищал титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. Бой завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Бенавидес – Ярд?

Чемпион полностью контролировал ход поединка. Бенавидесу прекрасно удались шестой и седьмой раунды.

Мексиканский боксер чаще попадал в Ярда. Впоследствии он нанес левый хук после которого рефери решил остановить бой и засчитать досрочную победу Бенавидеса.

Видео с боя Бенавидес – Ярд:

Что известно о Бенавидесе?