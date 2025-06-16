В андеркарді Гітчінс – Камбосос Теремоана Джуніор бився проти Аліма Вітфілда. Бій завершився достроковою перемогою австралійського боксера, повідомляє 24 канал.

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Результат бою Теремоана – Вітфілд

Теремоана Джуніор продовжив свій переможний шлях. 27-річний боксер на самому початку нокаутував Аліма Вітфілда.

На рахунку австралійського боксера вісім поспіль перемог нокаутом. Зокрема, це п'ята дострокова звитяга Теремоани у першому раунді. Жоден суперник у бою проти нього не протримався двох раундів.

Теремоана нокаутував Вітфілд: дивіться відео

Нагадаємо, що Теремоана Джуніор виступав на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. У першому поєдинку австралієць нокаутував Дмитра Ловчиноського з України.